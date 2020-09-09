Алтайский легкоатлет стал трехкратным чемпионом России в барьерном спринте

Он пробежал дистанцию чуть больше чем за 13 секунд
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайский легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира прошлого года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал победителем чемпионата стираны по легкой атлетике. Соревнования стартовали 8 сентября в Челябинске.
Как пишет «Алтайский спорт», барнаулец пробежал дистанцию за 13,31 секунды. На втором месте оказался Константин Шабанов с результатом 13,69 секунды, на третьем – его брат Филипп (13,91). А наилучший результат сезона в мире показал испанец Орландо Ортеге (13,11) во время этапа Бриллиантовой лиги в Монако.
Шубенков в третий раз за свою карьеру выигрывает золото чемпионата России. До этого он одерживал победу на летних национальных первенствах в 2013 и 2016 годах.
Кстати, Шубенков начал этот сезон с победы на Кубке России в конце августа. Тогда он пробежал с результатом 13,39.
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