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Алтайский легкоатлет стал трехкратным чемпионом России в барьерном спринте

Он пробежал дистанцию чуть больше чем за 13 секунд
Анна Перевощикова
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Он пробежал дистанцию чуть больше чем за 13 секунд

Он пробежал дистанцию чуть больше чем за 13 секунд

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский легкоатлет, серебряный призер чемпионата мира прошлого года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков стал победителем чемпионата стираны по легкой атлетике. Соревнования стартовали 8 сентября в Челябинске.

Как пишет «Алтайский спорт», барнаулец пробежал дистанцию за 13,31 секунды. На втором месте оказался Константин Шабанов с результатом 13,69 секунды, на третьем – его брат Филипп (13,91). А наилучший результат сезона в мире показал испанец Орландо Ортеге (13,11) во время этапа Бриллиантовой лиги в Монако.

Шубенков в третий раз за свою карьеру выигрывает золото чемпионата России. До этого он одерживал победу на летних национальных первенствах в 2013 и 2016 годах.

Кстати, Шубенков начал этот сезон с победы на Кубке России в конце августа. Тогда он пробежал с результатом 13,39.

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