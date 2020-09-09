Сказочный День города в Барнауле: салют, конкурсы, призы и концерт

Праздник состоится 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября Барнаул отметит свой юбилейный день рождения – краевой столице исполняется 290 лет. Любимый барнаульцами, самый добрый и душевный праздник будет проходить на разных площадках. «Сибирская медиагруппа» готовит сказочный подарок для жителей и гостей города в парке «Лесная сказка».

Программа придется по вкусу зрителю любого возраста. Зрителей ждет шоу «Город-сказка», на котором выступят лучшие творческие коллективы города. Также в программе конкурсы и розыгрыши. Все время на площадке около сцены будут работать аниматоры, живые статуи, яркие фотозоны, гигантская раскраска, аквагрим и многое другое. Уточним, что все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями, утвержденными Роспотребнадзором РФ.

Завершит праздничную программу выступление известной барнаульской кавер-группы и грандиозный салют. Праздник пройдет по адресу ул. Энтузиастов, 10а, начало в 15.00.