Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 10979

Сейчас лечение продолжают 927 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 августа 2020 года приблизилось к 11 тысячам. За минувшие сутки по выздоровлению выписали еще 53 зараженных.

Как сообщает оперштаб по региону, всего с начала пандемии было выявлено 12280 случаев инфицирования (плюс 64 за сутки). Большая часть из зараженных уже выздоровели – 10979 (плюс 53 за сутки). Сейчас лечение продолжают 927 человек, в том числе 820 в госпиталях и 107 на дому. В тяжелом состоянии находятся 126 пациентов, 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные. 6 477 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3579 – у больных внебольничной пневмонией, 3644 – у заболевших ОРВИ, в 5057 случаях – бессимптомное течение, - отметили в штабе.

Сейчас медики продолжают наблюдение за состоянием 1861 человека.

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