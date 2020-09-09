В Алтайском крае изменился средний размер накопительных пенсий

Выплата изменилась для 592 пенсионеров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае скорректировали средний размер накопительных пенсий. Так, теперь он составляет 783 рубля. По информации краевого отделения Пенсионного фонда России, выплата изменилась для 592 пенсионеров.

С лета 2012 года алтайские пенсионеры помимо страховой пенсии получают выплаты из средств пенсионных накоплений. Есть три вида накоплений в зависимости от условий их формирования: единовременная, срочная пенсионная и выплата накопительной пенсии. За восемь лет пенсионные накопления в виде единовременной выплаты получили 186 тыс. жителей края. Еще 216 жителей региона оформили срочную пенсионную выплаты, а накопительную пенсию получили 635 человек.

В фонде напомнили, что повышение размера выплат пенсионных накоплений происходит ежегодно, если имеется положительный инвестиционный доход за прошедший год.

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