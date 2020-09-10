Таких ставок ещё не было: сибиряки могут рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых

Банк «Левобережный»

Объединить свои кредиты, уменьшить ежемесячный платеж и получить дополнительную сумму на любые цели предлагает Банк «Левобережный». Подать заявку на рефинансирование жители Сибири могут с 1 сентября по 31 октября 2020.

Воспользуйтесь акцией «Ваша ставка!» и получите кредит на рефинансирование по сниженной ставке от 4,9% годовых*.

Предложение актуально для всех, у кого есть потребительские кредиты в других банках. При необходимости их можно объединить и рефинансировать по выгодной ставке. Участие в акции позволит не только сократить ваши ежемесячные расходы, но и существенно сэкономить время, ведь вносить платежи в разные дни и в разные банки больше не придется. Более того, для удобства клиентов Банк «Левобережный» предоставляет услугу выбора даты платежа.

Банк «Левобережный»

Общий размер кредита можно увеличить до 3 млн рублей и направить дополнительные средства на покупку любых товаров и услуг. Максимальный срок кредитования – 5 лет.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно прямо сейчас на сайте Банка. Подробную информацию уточняйте в офисах и единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Адреса офисов в Алтайском крае:

Г. Барнаул, пр.Ленина,44а и ул. Георгиева, 22;

Г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

.

На правах рекламы