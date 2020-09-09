Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2020 года составило 12280

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 12280 случаев заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 августа 2020 года увеличилось еще на 53. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 12280 случаев заражения.

Как сообщает оперштаб региона, за минувшие сутки выздоровели 53 человека, за все время – 10979 человек. Лечение продолжают 927 зараженных: в госпиталях – 820, на дому – 107.

Из общего числа инфицированных 979 – дети до 17 лет, 6 477 случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими лицами, 3579 – по пневмонии, 3644 – по ОРВИ. Более чем в 5000 случаев заболевание проходит бессимптомно. Тяжелобольных 126, на аппарате ИВЛ- 49.

За сутки скончались еще три пациента, у которых был подтвержден коронавирус, двое из них – именно из-за инфекции. За все время специалисты подтвердили 374 летальных исхода.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находится 1861 человек. Тестированием охвачено более 408 тысяч человек.

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