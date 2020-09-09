В Барнауле ликвидировали свалку на берегу Оби

Ранее там неизвестные выгружали строительный мусор. Фото: ОНФ в Алтайском крае

Отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае добилось ликвидации свалки на берегу Оби в Барнауле. Ранее там неизвестные выгружали строительный мусор.

По информации ОНФ, мусорную свалку обнаружили на улице Клубная гора, 69. На место выехали сотрудники минприроды региона, мэрии краевой столицы и прокуратуры.

- Они обнаружили ограждение, шлагбаум, будку с охраной и организованный съезд для выгрузки отходов на береговом склоне. В большом количестве там лежали отходы кровельных, отделочных, утеплительных материалов, железобетонных изделий и другой мусор. Установить владельцев и арендаторов земель на момент июльской проверки не удалось, - отметили в отделении.

При этом участок для мусора не был законодательно оформлен. Городская администрация вместе с предприятиями Барнаула установила на месте свалки ограждения, чтобы грузовики не могли проехать. Позднее Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура установила тех, кто отвечает за захламление берега реки. Сейчас свалка ликвидирована, а на участок завезли грунт, чтобы укрепить береговую полосу.

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