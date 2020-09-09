«Ростелеком» в Барнауле готовит инфраструктуру для проведения Кубка мира – 2021 по гребле

«Кубок чемпионов» по гребле 2018 года. Фото: из архива компании

«Ростелеком» начал подготовку IT-инфраструктуры для проведения первого этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования мирового уровня пройдут в мае следующего года на Гребном канале в пригороде Барнаула.

В 2018 году, специально для организации Первого международного турнира по гребле «Кубок чемпионов»*, компания построила на Гребном канале два километра магистральных оптических линий связи. Еще два километра «оптики» оператор проложил внутри административного помещения и из него до судейской вышки. На базе построенной транспортной сети «Ростелеком» развернул Wi-Fi, «Виртуальную АТС» и предоставил доступ к 100 каналам интерактивного ТВ в гостиничные номера спортсменов. Для контроля за безопасностью участников и болельщиков соревнований компания тогда же установила на территории и внутри административного помещения камеры видеонаблюдения.

«На Кубке мира – 2021 мы снова будем предоставлять каналы связи, цифровую телефонию и видеонаблюдение. Перед нами также стоит задача спроектировать зону беспроводного интернета, значительно расширив территорию действия сигнала. Сейчас идут первые обследования», — сообщила заместитель директора – директор по работе с корпоративным и госсегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Светлана Седова.

Кроме того, «Ростелеком» с помощью собственных магистральных каналов обеспечит съемочной бригаде российского телеканала «МАТЧ ТВ» доставку сигнала из Барнаула до Москвы для организации трансляции Кубка мира. Технические специалисты компании успешно отработали пилотный проект на предыдущих международных соревнованиях.

В Кубке мира – 2021 планируют участвовать 1 300 спортсменов, 300 из них — с ограниченными возможностями. Для подготовки к соревнованиям организаторы построят обводной канал, установят трибуны на 3 000 человек и обустроят автостоянку на несколько тысяч автомобилей. В будущем спортивный объект будет использоваться еще и как место отдыха горожан.

*В соревнованиях 2018 года участвовали 48 спортсменов из 25 стран, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Чемпионат тогда посетили около 8 тысяч человек.