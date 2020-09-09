Мэрия Барнаула разъяснила, какие противоэпидемические нормы будут соблюдаться на ярмарках

Социальные ярмарки будут проходить каждую неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 12 сентября стартуют еженедельные социальные ярмарки «Сделано в Барнауле». Как заверили в пресс-центре мэрии краевой столицы, проводиться они будут с соблюдением всех санитарных требований.

Предприятия, которые будут выставлять свою продукцию, должны обеспечить безопасность. Это касается как персонала, так и покупателей в связи с пандемией коронавируса. Продавцы обязаны надевать маски, перчатки, пользоваться антисептиком, продукцию необходимо защитить от контакта с потребителем экранами или пищевой пленкой.

Что касается граждан старше 65 лет, то им разрешено посещать ярмарки, так как режим самоизоляции предусматривает поход за продуктами питания. Абсолютно все покупатели должны соблюдать масочный режим.

- На входе на территорию ярмарочной площадки для покупателей будут организованы места для обработки рук кожными антисептиками, будет обеспечено наличие разовых масок. В случае отсутствия масок можно будет обратиться к организатору ярмарки, - добавили в администрации.

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