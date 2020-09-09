В Барнауле выбрали подрядчика для ремонта дороги к гребному каналу

Сдать объект необходимо до 15 ноября этого года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле по итогам состоявшегося аукциона определили подрядную организацию для ремонта дороги к гребному каналу. Всего планируется восстановить участок протяженностью 2,93 км.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, работы будет выполнять ООО «Барнаульское ДСУ №4» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект перед спортивной школой Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко от Новосибирского тракта включили в дополнительный перечень на 2020 год.

В мэрии уточнили, что ремонт ведется перед проведением второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который запланирован на следующий год. Подрядчик должен будет заменить верхний слой асфальта и довести ширину дороги до нормативных требований.

Общая стоимость работ составила почти 42 млн рублей, сдать объект необходимо до 15 ноября этого года.