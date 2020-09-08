Барнаулец украл из магазина восемь помад и пудру

Воспользовавшись отсутствием продавца, один из потенциальных покупателей положил восемь помад и пудру в карман Фото: pixabay.com

С прилавка одного из магазинов косметики в крупном торговом центре краевой столицы пропали несколько помад и пудра. С заявлением в полицию обратилась управляющая торговой точки, пишет краевое управление МВД.

Женщина рассказала, что накануне сотрудники магазина обнаружили пропажу косметических средств, которые находились на прилавке. Сумма ущерба превысила 3500 рублей.

Полицейские выяснили, что воспользовавшись отсутствием продавца, один из потенциальных покупателей положил восемь помад и пудру в карман, а затем спокойно вышел из отдела.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался барнаулец, который уже дал признательные показания и рассказал, что похищенное продал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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