Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 8 сентября 2020 года составило 371

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 8 сентября скончался 371 человек с коронавирусом, в том числе 137 случаев от COVID-19, 229 случаев – иные причины смерти, пять случаев находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли пять человека с коронаврусом: двое – от COVID-19, трое других – иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 12216, в том числе 974 детей до 17 лет включительно.

Напомним, из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6429 – по контакту с ранее заболевшими, 3553 – у больных внебольничной пневмонией, 3634 – у заболевших ОРВИ, в 5029 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных пациентов – 121, на аппарате ИВЛ– 48.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 10926 человек.

По данным на 8 сентября,находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1613 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 405 тыс. человек, за сутки – 2504.

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