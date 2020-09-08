Новые комбайны и элеватор: инвесткредиты от Россельхозбанка - инструмент развития АПК на Алтае

Имя главы крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Иванова из Косихинского района давно знакомо на Алтае. «Заслуженный фермер России», «Заслуженный работник сельского хозяйства России», лауреат премии Алтайского края в области науки и техники, кандидат наук излучает оптимизм, и с крестьянской основательностью говорит о предварительных итогах сезона.

- Уборочная кампания почти завершена, еще несколько дней и закончим убирать гречиху. Останется только подсолнечник. Озимые и зерновые уже в закромах. В этом году нам с уборкой очень помогли два новых комбайна, купленные на кредитные деньги Россельхозбанка. Ростсельмашевские машины показали себя очень хорошо: экономичные, высокая производительность, комфортные. Думаю, что пришла пора заменять старые агрегаты на новую технику и на следующий год продолжить обновление парка машин.

2020 год был сложным для хозяйств края: очень ранняя весна, малоснежье и недостаток влаги в почве, потом вообще чрезвычайное положение в связи с засухой, но опыт, знания и грамотное, научное ведение хозяйства помогли Анатолию Иванову собрать хороший урожай. Основной проблемой на селе сейчас Анатолий Николаевич называет кадровую.

- Нет людей, которые даже за высокую зарплату готовы работать на хорошей технике и жить в селе, потому что нет достойной социальной инфраструктуры: школ, больниц, учреждений дополнительного образования, нет клубов, кино, спортивных секций. Дети уезжают учиться и не возвращаются. Именно об этом и надо всем думать.

В этом году Анатолий Иванов, помимо покупки техники, начал реализовывать еще один инвестиционный проект при содействии Россельхозбанка: строительство элеваторного комплекса силосного типа.

- Мы надеялись запустить его уже под урожай этого года, но пока задерживается монтаж оборудования. Надежда на запуск объекта в этом году пока остается, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Все же, за последние два года за счет кредитных ресурсов нам удалось построить сушилку, мастерскую, гараж новые склады и здание офиса.

Анатолий Иванов занимается сельским хозяйством всю жизнь. После окончания Алтайского сельхозинститута работал агрономом, а с начала 1993 г., занялся фермерством. Личный агробизнес начинался со 140 гектаров. На первые кредитные деньги приобрел трактор Т-4, пару культиваторов, комбайн, борону и ГАЗ-53. Спустя некоторое время выкупил у совхоза территорию бывшего первого отделения со старым мехтоком и складами - теперь на этом месте располагается база КФХ. В 1999 году хозяйство заметно приросло землей, началось обновление машинно-тракторного парка, стали внедряться ресурсосберегающие технологии. Сейчас пришло время для нового этапа развития хозяйства, обновления и технического переоснащения.

- Мы берем не только инвестиционные, но и короткие кредиты на проведение посевной, уборочной кампаний. Льготные кредиты под 2-3% от Россельхозбанка я считаю лучшим инструментом для развития. Россельхозбанк - это единственный банк, с которым я сотрудничаю с 2006 года. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию РСХБ. Сейчас на наших полях работают самые передовые машины мирового уровня, и мы не останавливаемся на достигнутом. Работа на земле заставляет нас тщательно планировать и рассчитывать на свои умения, знания и опыт. Мы постоянно учимся и применяем эти знания в своей работе. Хорошо, что нам есть на что опереться: семья, опыт, односельчане и Россельхозбанк.

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