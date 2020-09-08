В Алтайском крае 14-летний подросток надругался над 8-летней девочкой

В зале суда. Фото: Олег УКЛАДОВ

Юного жителя Рубцовска признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что днем в июле 2019 года на одной из улиц Рубцовска подросток применив насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Суд признал мальчика виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ( насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подростку назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Горно-Алтайске осудили 57-летнего мужчину, который обнажился перед двумя маленькими девочками. Суд признал эксгибициониста виновными и приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Подробнее здесь.

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