Жительницу Алтайского края обвиняют в гибели родственников при пожаре

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Бийска будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности родственникам в результате пожара, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, обвиняемая арендовала частный дом в Бийске. Там она жила с родственниками. По договору аренды женщина должна была лично отвечать за пожарную безопасность и проведение ремонта в доме. В том числе должна была устранить неисправное техническое состояние элементов внутридомовой электросети. Однако она не сделала этого.

– В ночное время в марте 2020 года в спальной комнате жилища возникло тепловое проявление аварийного пожароопасного режима работы внутридомовой электросети в области скрутки проводов в распределительной коробке, явившееся источником воспламенения и послужившее причиной возникновения пожара, сопровождающегося выделением опасных для жизни продуктов горения, – отмечают в ведомстве.

В результате возгорания от отравления угарным газом скончались 40-летний сожитель женщины, ее 70-летняя мать и трехлетняя племянница.

Во время предварительного следствия собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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