Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 сентября 2020 года составило 12216

При этом количество выздоровевших также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 сентября 2020 года выросло на 60 человек и составило 12216 случаев инфицирования, в том числе 974 детей до 17 лет включительно, пишет оперштаб региона.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 40, Новоалтайск – 3, Заринск, Косихинский район – по 2 заболевших, Бийск, Рубцовск, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Локтевский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Рубцовский, Тогульский районы – по 1 заболевшему.

Сейчас проходят лечение 919 человек, из них в госпиталях находятся 762 пациента, амбулаторное лечение получают 157. Тяжелобольных пациентов – 121, на аппарате ИВЛ – 48.

Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6429 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3553 – у больных внебольничной пневмонией, 3634 – у заболевших ОРВИ, в 5029 случаях – бессимптомное течение.

При этом количество выздоровевших также растет. За сутки оно увеличилось на 67 человек и составило 10926.

Ранее мы сообщали, когда Алтайский край сможет перейти на последний этап снятия ограничений и что этому мешает сейчас.

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