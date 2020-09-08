Бийчанин хотел заработать на бирже и потерял 200 тысяч рублей

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской фирмы Фото: pixabay.com

Житель Бийска хотел быстро заработать на бирже, а в итоге потерял крупную сумму, наткнувшись на мошенников, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что две недели назад ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской фирмы. Незнакомец предложил подзаработать на валютной бирже. Нужно было пополнить счет электронной платформы, с остальным обещали помочь менеджеры сайта

Бийчанин сделал это, но спустя время захотел вывести деньги. Кураторы проекта согласились ему помочь: сказали зайти в мобильное приложение банка и следовать инструкциям. Однако мужчина так и не получил денег, наоборот, после всех манипуляций со счета пропали около 200 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

– Полиция вновь напоминает: прежде чем вносить свои деньги на сторонние сайты и счета, несколько раз подумайте и убедитесь в безопасности таких действий. Лучше посоветуйтесь с родственниками. И помните, что легких заработков не бывает. Как правило, это уловки мошенников, – отмечаю в ГУ МВД России по региону.

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