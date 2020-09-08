В Барнауле бездомный ударил и ограбил приютившую его женщину

Бездомного задержали правоохранители. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула стала жертвой бездомного, которому разрешила пожить в своем дачном домике. Вместо благодарности мужчина несколько раз ударил горожанку и забрал у нее телефон, сообщает краевое управление МВД.

Женщина рассказала, что вечером приехала на велосипеде к своему дачному домику и заметила внутри спящего знакомого, который был пьян. Иногда этот мужчина помогал ей, поэтому временно жил на чужом участке.

Жительница Барнаула стала будить своего помощника и требовала, чтобы он собрал вещи и ушел. В ответ на это мужчина, по словам потерпевшей, стал материться и угрожать расправой, а затем и вовсе толкнул ее, схватил за волосы и несколько раз ударил. Когда женщина пригрозила звонком сыну, то мужчина подскочил к ней, выбил из рук телефон и сбежал с ним.

Вскоре полицейские задержали нападавшего. Им оказался 60-летний барнаулец без определенного места жительства. У него изъяли чужой телефон, который затем вернули владелице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

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