Жительница Барнаула представилась риелтором и обманула людей более чем на 7 млн рублей

Следователи установили пять фактов мошенничества на сумму более 7 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 29-летняя лжелиелтор обманула нескольких человек. Следователи предъявили женщине обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает краевой Следком.

По предварительным данным следствия, с 2017 по начало 2020 года жительница Барнаула путем обмана входила в доверие людей. Женщина говорила, что она риелтор.

– Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, жительница Барнаула привлекала деньги граждан по типу финансовой пирамиды, – отмечают в СУ СКР по региону.

В настоящее время следователи установили пять фактов мошенничества на сумму более 7 млн рублей.

По ходатайству следствия женщину заключили под под стражу. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Также они выясняют есть ли еще люди, обманутые лжериелтором и продолжают расследование.

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