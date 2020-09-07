В Алтайском крае потерялась семья грибников

Потерявшиеся забуксовали в песчанике. Фото: Анна СЕМИНА

6 сентября в Егорьевском районе Алтайского края заблудилась семья из трех человек, которая поехала собирать грибы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

При себе у семьи был сотовый телефон. Когда полицейские вышли с ними на связь, выяснилось, что они забуксовали в песчанике и не могут определить свое местонахождение. Для розыска подключили десять специалистов, в том числе кинолога. Они обследовали лесные кварталы Курортного и Борисовского лесничеств.

Полицейским удалось быстро найти семью. Им оказали помощь и провели с ними разъяснительную работу.

В ГУ МВД обращают внимание, что участились случаи, когда люди теряются в лесу во время сбора грибов. Следует заранее продумывать маршрут не посещать незнакомые леса.

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