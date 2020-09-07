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«Черный» лесоруб в Алтайском крае написал явку с повинной

Нанесенный лесному фонду ущербу составил более, чем 240 тысяч рублей.
Татьяна Гейнрих
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Объем незаконной рубки сырорастущих деревьев составил 18,2 квадратных метров.

Объем незаконной рубки сырорастущих деревьев составил 18,2 квадратных метров.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае возбудили уголовное дело за незаконную вырубку лесов. «Черного» лесоруба задержали полицейские в ночь с 27 на 28 августа на трассе, при въезде в селе Тальменка со стороны станции Залесово, сообщает пресс-служба Министерства природы региона.

Мужчина загрузил свой автомобиль Урал срубленной сосной. Сотрудники полиции попросили у водителя документы. Разрешения на перевозку груза у него не оказалось. Мужчина объяснил, что машина принадлежит другому человеку, а он сам всего лишь выполняет разовые услуги для заказчика.

28 августа лесные инспекторы установили место незаконной рубки и узнали, кто стоит за незаконной рубкой. «Черным» лесорубом оказался житель с. Черемушки Залесовского района. Он уже написал явку с повинной. Нанесенный лесному фонду ущербу составил более, чем 240 тысяч рублей.

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