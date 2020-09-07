В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы на территории костного завода

Жирообразные отходы сливали на поля фильтрации. Фото: Телеканал "Толк"

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Опасные бактерии обнаружены на территории ООО «Алтайкорм» в селе Боровиха Первомайского района.

– По данным следствия, на территории осуществления деятельности ООО «Алтайкорм» в селе Боровиха Первомайского района неустановленные следствием лица осуществили загрязнение плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Согласно экспертному заключению в слоях почвы присутствуют бактерии кишечной палочки и энтерококки, сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к этому.

Напомним, жители села Боровиха уже несколько лет жалуются на нестерпимую вонь, исходящую от завода. В мае предприятие закрылось для установки очистных сооружений. В августе «Алтайкорм» возобновил работу. По словам местных жителей, запах никуда не делся.

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Даже несмотря на установку оборудования для очистки, неприятный тошнотворный запах не уходит (подробнее)