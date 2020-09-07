В районе «Мастерских» в Барнауле может появиться новый жилой комплекс

На площадку заехала спецтехника. Фото: Алтайский портал недвижимости

На Павловском тракте в Барнауле может появиться новый крупный жилой комплекс. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Недавно по адресу Павловский тракт, 60б начали расчищать площадку. Туда заехала спецтехника, а рабочие разбирают старые нежилые здания. На данный момент территория находится в частной собственности.

– На вновь утвержденной карте градостроительного зонирования весь периметр отнесен к зоне Ж-1. А данный статус в свою очередь позволяет возводить здесь жилые дома до 25 этажей (или 75 метров), гаражные комплексы до семи уровней, а также магазины, гостиницы, музеи, кафе, бизнес-центры, поликлиники и многие другие объекты, – пишет Алтайский портал недвижимости.

Площадка занимает около 11,2 тыс. кв. м. Она находится рядом с остановкой «Мастерские».

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