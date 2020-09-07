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Водитель барнаульской маршрутки высадил детей, чтобы не платить штраф

Он увидел впереди стоящих сотрудников ДПС
Татьяна Гейнрих
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Водитель испугался,что ему выпишут штраф за стоящих пассажиров.

Водитель испугался,что ему выпишут штраф за стоящих пассажиров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель маршрутки №60 высадил всех пассажиров, которые ехали стоя. Причина тому – сотрудники ДПС, которые стояли неподалеку. Среди недоедавших до нужного места оказались двое детей 8 и 10 лет.

– Сегодня, 7 сентября, водитель маршрутки №60 вёз моих детей 8 и 10 лет по улице Попова (кольцо) и высадил всех пассажиров, которые ехали стоя, так как за остановкой стояли ДПСники, - пишет участница сообщества «Инцидент Барнаул» Юлия.

Женщина рассказала, что мальчики ехали утром на тренировку в спорткомплекс «Победа». Один из сыновей растерянный в слезах позвонил ей в 8:45 и сказал, что их высадили, а два других 60-х проехали мимо. С работы Юлия поехала за детьми на остановку.

– У меня вопрос, если водителю нельзя перевозить стоящих пассажиров, зачем они забивают народом полную Газель? – возмущается женщина.

Отметим, что в «ГАЗели Next», которые ездят сейчас на маршруте №60, запрещено провозить более одного стоящего пассажира. Это предусмотрено в технических характеристиках транспорта.

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О возможных пострадавших не сообщается (подробнее)