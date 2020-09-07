Прожиточный минимум в Алтайском крае увеличился на 500 рублей

По сравнению с первым кварталом прожиточный минимум вырос. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили прожиточный минимум за второй квартал 2020 года. В среднем на душу населения он составил 10 460 рублей.

В управлении по труду и занятости региона уточняют, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11190 рублей, для пенсионеров – 8960 рублей, для детей – 10611 рублей.

По сравнению с первым кварталом этого года эта сумма увеличила на 500 рублей.

– Это обусловлено ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 51,0 %), крупы, бобовые (на 18,3 %), фрукты (на 15,2 %), мясо (на 2,1 %), – объясняют в краевом управлении по труду и занятости.

Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае выросла безработица за время пандемии коронавируса. На сегодняшний день, по данным Алтайкрайстата, в регионе зарегистрировано более 68 тысяч безработных за апрель – июнь 2020 года.

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