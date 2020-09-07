Аквапарку в Барнауле не разрешили работать

Бассейнам разрешили открыться 3 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский аквапарк пока не работает, несмотря на открытие бассейнов. Причина тому – «антиковидный» указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по которому к работе допускают на данный момент только закрытые аквапарки.

– К огромному сожалению, аквапарку работать не разрешено, и мы так же, как и Вы, дорогие наши гости, находимся в режиме ожидания и в недоумении от сложившейся ситуации, – написала администрация аквапарка в социальных сетях.

Все вопросы по открытию владельцы посоветовали задавать в приемную губернатора.

Напомним, 3 сентября Виктор Томенко разрешил работать бассейнам при наличии у них паспорта готовности. Барнаульцы уже приходят купать в местные бассейны. Отрыты "Обь", "Магис Спорт", "Адриатика", "Аврора", "Амфибия".

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