Водитель, швея и бухгалтер: стало известно, какие вакансии наиболее востребованы в Алтайском крае

На Бирже труда. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала мая в Алтайском крае увеличилось количество вакансий на портале «Работа в России». Предложений о работе для жителей региона стало на 3,6 тыс. больше. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления по труду и занятости.

На портале наиболее востребованы водители, швеи, бухгалтеры, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие на предприятия. Иногда встречаются и достаточно редкие профессии, к примеру, балетмейстер или гравер.

За предыдущие четыре месяца больше всего вакансий добавилось в отраслях лесного хозяйства – 40%, в легкой, пищевой промышленности -31%, в образовании и науке – 30%. Также работники требуются в сферах продажи и бытового обслуживания, производства, транспорта и строительства.

За последние три недели на портале прибавилось еще более 700 свободных рабочих мест в Алтайском крае.

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