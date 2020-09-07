В Алтайском крае скоро начнется охота на рысь, кабана и бобра

Открывается охота на рысь, ондатру, бобра, колонка, горностая и кабана Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

С 10 сентября в Министерстве природы Алтайского края начнется прием заявлений на добычу рыси, ондатры, бобра, колонка, горностая и кабана, сообщает пресс-служба ведомства.

Охотники могут подать заявления по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова 230, каб. 105 с 8.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 13.48, выходные суббота, воскресенье.

Напомним, ранее 29 августа в Алтайском крае открылся сезон охоты на пернатую дичь. В Министерстве природы предупреждают, что охотник должен при себе иметь необходимый перечень документов. Это охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевки.

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