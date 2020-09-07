В Барнауле полуголый мужчина «клеился» к автомобилям

Запись с видеорегистратора. Фото: скоришот с видео

Странный мужчина в Барнауле устроил некоторые удобства на проезжей части. Будучи в одних трусах, он «приклеился» к одному из автобусов, мешая ему ехать. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

Как сообщают очевидцы в паблике «Barnaul22», инцидент произошел на пересечении улиц Шумакова и проезда Северного Власихинского. На кадрах видно, как полуголый мужчина прижался спиной к левой части автобуса. Водителю это явно не понравилось, он вышел, силой «отодрал» нетипичного пешехода от стенки и довел до тротуара. Недолго думая, тот «приклеился» к рядом стоящей машине.

Как отреагировал на это хозяин машины, уже не попало на кадрах. В комментарий подписчики предположили, что мужчина либо психически нездоровый, либо находится под действием наркотических веществ, а возможно, он был в роли любовника и сбегал от разъяренного мужа

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