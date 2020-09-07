Синоптики рассказали о погоде 7 сентября в Алтайском крае

К вечеру в Барнауле ожидается дождь. Фото: Олег УКЛАДОВ

7 сентября в Алтайском крае сохранится пасмурная и дождливая погода. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В крае в этот день температура воздуха составит +14, +19 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди, в утренние часы возможен туман. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, 5-10 м/с, местами могут быть порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбик термометра поднимется до +15, +17 градусов. В конце дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-7 м/с.

Напомним, ранее специалисты российского Гидрометцентра опубликовали вероятный прогноз на сентябрь 2020 в Алтайском крае. По их данным, в первый осенний месяц температура ожидается в регионе чуть выше нормы, для Барнаула этот показатель равен +11 градусам. Осадки выпадут в пределах нормы. В краевой столице это 28 мм.