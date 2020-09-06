Несколько автомобилей стали участниками ДТП на алтайской трассе

После столкновения автомобили выбросило с дороги

В воскресенье, 6 сентября, на трассе Барнаул-Бийск произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла недалеко от кафе «Теплый стан». В результате столкновения два автомобиля съехали с дороги в поле. Позже в сообщество обратился водитель, который представился одним из участников ДТП. Он представил свою версию произошедшего:

- Мы на автомобиле Volkswagen Touareg буксировали Mitsubishi Lancer (который после ДТП улетел самый дальний). За ними ехал KIA. В какой-то момент на обгон пошел водитель на Hyundai и ударил в бок KIA, которую выкинуло на встречку. Соответственно, она стала выруливать в свою полосу и столкнулась с Mitsubishi Lancer. Трос оторвался и Lancer улетел.

Как было на самом деле – установит полиция. О возможных пострадавших не сообщается.