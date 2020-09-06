В Барнауле расторгли контракт с перевозчиком маршрута №110

Перевозчик регулярно нарушал свои обязанности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в одностороннем порядке был расторгнут контракт с перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут №110.

Как сообщают в пресс-центре администрации города, такое решение было принято комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города на основании систематического нарушения условий муниципального контракта.

- Пассажироперевозящие предприятия, обслуживающие маршрут систематически допускали срывы расписания, а также не предоставляли транспортные средства для работы на линии, - отмечают в комитете.

Новый перевозчик будет определен по конкурсной процедуре.

А в это время для улучшения транспортного обслуживании поселка Новомихайловка с 1 сентября был запущен новый автобусный маршрут №150 «п.Новомихайловка – ЛДП «Урожайный». Направление обслуживают автобусы малой вместимости. Они следуют по схеме от конечной «Урожайный» через улицу Энтузиастов, Георгиева, Павловский тракт, Солнечная Поляна - Центральная (п.Новомихайловка).