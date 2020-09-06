Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 сентября 2020 года составило 12094

За сутки инфекцию выявили у 61 жителя края Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 сентября 2020 года увеличилось еще на 61 случай и составило 12094.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. Из вновь выявленных география распространения выглядит следующим образом: Барнаул – 36, Рубцовск – семь, Бийск, Славгород – по три заболевших, Заринск, Яровое - по два заболевших, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Краснощековский, Павловский, Родинский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Помимо этого увеличилось и число выздоровевших до 10842. Из них 34 выписались за минувшие сутки. Лечение продолжают 889 человек. Из большая часть остается в госпиталях – 749. 140 получают лечение амбулаторно. Среди всех пациентов 125 тяжелобольных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 41.

Также стало известно о двух смертельных случаев за сутки. Оба произошли от коронавирусной инфекции. Общее число скончавшихся пациентов – 363.