На бийском пляже появился «фонтан»

"Фонтан" на пляже в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

В пятницу вечером, 4 сентября, в Бийске на городском пляже внезапно забил «фонтан». Происхождение его удивило местных жителей.

Как сообщает «Бийский рабочий», вода не просто била из-под земли, сильный напор хлестал из колодца, расположенного почти на берегу реки. Позже в пресс-службе мэрии объяснили происхождение «источника».

Как оказалось, на данном участке произошел порыв водопровода с выходом воды через смотровой колодец.

- Проще говоря, прорвало канализацию, - добавляет издание.

После обнаружения аварии, на место порыва была направлена бригада специалистов. Устранять порыв завершили еще до двух часов ночи. После этого была проведена санитарная обработка. Участок размытого берега укреплен. Жителям города ничего не угрожает, заверили в мэрии.

Напомним, это не первая подобная авария. Так в июле в Бию попадали отходы канализации. Нечистоты стекали в реку потоком. После потребовалась очистка почвы.