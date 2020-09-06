Массовые увольнения предстоят на моторном заводе в Барнауле

Завод грозился уволить треть сотрудников Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Алтайский моторостроительный завод в ближайшее может начать массовое увольнение сотрудников. Об этом во время онлайн-пресс-конференции заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

По его словам предприятие направило в центр занятости заявку о возможном высвобождении около трети своих работников.

- Сегодня моторостроительный завод подал заявку в центр занятости о том, что есть угрозы высвобождения сотрудников под риском увольнения. Наше управление по труду и занятости своевременно подготовило законодательный нормативный инструмент, в соответствии с которым предприятие может получать поддержку на каждого сотрудника, который находится под риском увольнения. Поддержка составила более 18 тысяч рублей. Это делается для того, чтобы снять на предприятии напряженность, сохранить коллектив в условиях неопределенности, - говорит Вячеслав Химочка.

По другим предприятиям пока информация не поступала, хотя ранее такие же заявления подавали, но увольнения удалось избежать.