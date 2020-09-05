Стало известно, почему эвакуировали людей из здания в центре Барнаула

Сообщение о задымлении в здании поступило в 12:45. Фото Каролины Манжелей

В Барнауле днем 5 сентября сработала сигнализация в помещении ресторана Tofubar. Всех людей, находящихся в здании на проспекте Ленина,57Б, эвакуировали. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сообщение о задымлении в здании поступило в 12:45, сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал самостоятельно эвакуировал всех посетителей. Работники ресторана с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание до прибытия пожарных.

Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Огнем поврежден электрический щит и электропроводка, расположенная в техническом помещении внутри здания.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Погибших и травмированных нет.

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