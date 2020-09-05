Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2020 года составило 361

Количество зараженных коронавирусом также растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 5 сентября скончался 361 человек с коронавирусом, в том числе 132 случаев от COVID-19, 224 случая – иные причины смерти, пять случаев находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли пять человека с коронаврусом: один – от COVID-19, четыре других – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 12033, в том числе 970 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 178 случаев – завозные, 6311 – по контакту с ранее заболевшими, 3449 – у больных внебольничной пневмонией, 3609 – у заболевших ОРВИ, в 4975 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 10808 челвоек.

Всего по данным на 5 сентября в регионе находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1727 человек. В Алтайском крае на COVID-19 обследовали почти 400 тыс человек, за сутки – 3075.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2020 года составило 12033

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2020 года (подробнее)