В Барнауле на пешеходном переходе сбили человека

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

На одном из пешеходных переходов в Барнауле сбили человека. По информации барнаульцев, это уже не первое ДТП в этом месте, пишут горожане в группе “Барнаул 22”.

ДТП произошло 4 сентября на улице Балтийской, в районе домов № 97−99. На кадрах с места происшествия видно, что человек переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и его неожиданно сбивает автомобиль.

– Это уже не единичный случай. Дорога ровная, прямая. С открытием новой школы многие ученики идут именно по этому переходу. Когда же уже сделают светофор или лежачего полицейского? Почему школу открыли, а о безопасности детей позабыли? Или опять ждем летального исхода?, – пишет один из жителей города.

В каком состоянии находится пострадавший человек и какие травмы получил, неизвестно.

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