Из кофейни и ресторана в центре Барнаула эвакуировали людей

Из здания вывели людей. Фото Каролины Манжелей.

Из здания в центре Барнаула, расположенного напротив ЦУМа, 5 сентября эвакуировали людей. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказали очевидцы.

По сообщению барнаульцев, к зданию приехали пожарные, однако произошло ли внутри возгорание, неизвестно. Тем не менее, всех людей, находящихся внутри, вывели на улицу. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Отметим, что в здании на проспекте Ленина,57Б находятся кофенйя Traveler`s Coffee и ресторан паназиатской кухни Tofubar.

Официальная информация о произошедшем пока не поступало. Оперативно получить комментарий в региональном управлении МЧС не удалось.

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