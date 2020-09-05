Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2020 года составило 12033

В настоящее время проходят лечение – 864 человека, из них в госпиталях находятся 743 пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 сентября 2020 года выросло на 63 человека и составило 12033 случая инфицирования, в том числе 970 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 38, Бийск – 6; Новоалтайск, Рубцовск – по 4 заболевших, Славгород – 2, Заринск, Благовещенский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский районы - по 1 заболевшему.

В настоящее время проходят лечение – 864 человека, из них в госпиталях находятся 743 пациента, амбулаторное лечение получает 121.

Отметим, что из общего числа заболевших 178 случаев – завозные, 6311 – по контакту с ранее заболевшими, 3449 – у больных внебольничной пневмонией, 3609 – у заболевших ОРВИ, в 4975 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных пациентов сейчас 118, на аппарате ИВЛ – 40.

К счастью, число выздоровевших также растет. За сутки оно увеличилось на 77 человек и составило 10808.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело добровольное: алтайский детский омбудсмен рассказала, должны ли родители покупать бактерицидные лампы в школы

А также ответила на вопрос, обязательно ли надо носить маску на уроках (подробнее)