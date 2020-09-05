В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов

Отменят некоторые поезда. Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре в связи с окончанием летних массовых пассажирских перевозок в Алтайском крае изменится расписание поездов пригородного сообщения, пишет пресс-служба правительства региона.

В этом месяце отменят следующие поезда:

– с 7 сентября: №6388 Барнаул - Баюново, №6387 Баюново - Барнаул,

– с 14 сентября: №6113 Барнаул - Арбузовка, №6114 Арбузовка - Барнаул,

– с 28 сентября: №6127 Барнаул - Алейская, №6128 Алейская - Барнаул,

Отметим, что расписание других поездов останется прежним, с ним можно ознакомиться на сайте компании «Алтай-Пригород».

Кроме того, более подробную информацию можно получить в пригородных кассах или по телефону (3852) 29-21-68.

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