На Алтае оголившийся перед детьми мужчина получил 12,5 лет колонии

Суд признал мужчину виновными. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске осудили 57-летнего мужчину, который обнажился перед двумя маленькими девочками, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Все произошло 15 февраля в помещении торгового центра «Ткацкий-2», расположенного по улице Чорос-Гуркина в Горно-Алтайске. Там мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет, умышленно обнажившись в их присутствии.

Испуганные дети обратились к продавцу ближайшего торгового отдела, рассказав женщине о произошедшем. Работница магазина сразу же позвонила в полицию, эксгибициониста задержали.

Правоохранители расследовали уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Суд признал мужчину виновными и приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае скончался осужденный за домогательство к школьнице батюшка

Прихожане из храма до сих пор не верят обвинению в педофилии своего наставника (подробнее)