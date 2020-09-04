Евгению Гричишкину суд назначил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф, равный взятке Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд вынес приговор подельнику бывшего борца с коррупцией Вадима Надвоцкого. 60-летнего экс-полковника Евгения Гречишкина признали виновным в посредничестве во взяточничестве.

Следствие установило, что Гречишкин передавал деньги бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому с 2016 по 2018 год . Это была взятка от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», торгующих топливом.

- Взятка предназначалась за покровительство и лояльное отношение. А именно: при наличии нарушений не давать подчиненным указаний о проведении оперативно-розыскных мероприятий и проверок. А в случаях проверок - отказывать в возбуждении уголовного дела, - сообщили в Следственном управлении СК по региону.

Таким образом, Надвоцкий частями получил взятку на сумму 12 млн 900 тыс. рублей. При этом с его позволения часть денег Гречишкин оставлял себе в качестве вознаграждения за услуги посредника.

Полицейских задержали в ноябре 2018 года, оба полностью признали вину. Надвоцкому назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф более 25 млн рублей. Кроме того, он лишился права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах на 4 года и звания «полковник полиции», а также права получать пенсию сотрудника МВД.

Евгению Гричишкину суд назначил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф, равный взятке - 12 млн 900 тыс. рублей. Также суд лишил его звания «полковник милиции».

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В июле-сентябре этого года Надвоцкий при посредничестве своего бывшего коллеги получил взятку в размере 5 миллионов рублей от предпринимателя-руководителя предприятий (подробнее).