На Алтае младшеклассникам на завтрак планируют подавать фрикадельки и шницели

В школах усовершенствуют приготовление гарниров. Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае решается вопрос о том, чтобы уравнять по стоимости обеды и завтраки для учеников 1-4 классов. Планируется, что детей будут кормить картофельной и творожной запеканкой, фрикадельками, гуляшом, биточками, шницелями и другими блюдами не только в обед, но и на завтрак.

- Также в школах усовершенствуют приготовление гарниров. С меню можно ознакомиться на сайте каждой школы, - сообщили в правительстве региона.

В Минобразования края напоминают, что собирать деньги на питание в начальной школе незаконно. Для учащихся средних и старших классов пока сохраняется сумма на питание 4,85 рубля в день.

Отмечается, что на Алтае качество горячего питания учеников 1-4 классов мониторят ежедневно. Так, 3 сентября проверку провели сотрудники регионального Роспотребнадзора.

В Алтайском крае действуют горячие линии по вопросам питания: (3852) 56-90-43, 56-90-26, 20-64-44.

С 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание получают около 118 тысяч учеников начальных классов.

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