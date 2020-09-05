Клиенты ВТБ смогут купить квартиру в залоге другого банка

ВТБ запустил новую программу для сделок с готовой недвижимостью. Теперь клиенты могут купить или продать квартиру, которая оформлена в ипотеку в другом банке. Процедура максимально проста для продавца и покупателя и проходит одномоментно.

Услуга предназначена для клиентов, приобретающих в кредит вторичное жилье, по которому у текущего владельца заключен ипотечный договор в любом другом российском банке. Первые сделки уже прошли в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Магаданской областях.

В рамках новой программы покупатель объекта получает в ВТБ ипотечный кредит, а продавец – средства для погашения действующей задолженности всего по двум документам. Данные сделки проходят одновременно с использованием аккредитива, что гарантирует их прозрачность и безопасность. Далее продавец гасит свой кредит в другом банке, новые права собственности регистрируются в Росреестре, покупатель приобретает квартиру, а продавец получает денежные средства. Если по каким-то причинам сделка не состоится, это не повлияет на кредит продавца квартиры – он перейдет в банк ВТБ с более низкой ставкой и ежемесячным платежом.

«На фоне роста ипотечного кредитования на рынке увеличивается и количество квартир, находящихся в залоге у банков. Сделки с ними все чаще проводят как инвесторы, приобретавшие объект еще на стадии строительства, так и клиенты, планирующие улучшить жилищные условия или переехать. Преимуществом схемы ВТБ является то, что с момента подачи заявки до самой сделки в среднем проходит неделя. Наша новая услуга не только значительно упрощает и ускоряет процесс покупки-продажи, но и существенно безопаснее предложений других игроков, потому что не требует использования денег покупателя для погашения ипотеки продавца», – прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

Условия доступны во всех регионах присутствия банка. Максимальная сумма кредита для покупателя составляет 60 млн рублей (но не более 90% от стоимости жилья), для продавца – 30 млн рублей (до 70% от стоимости жилья). Покупателю доступны все предложения ВТБ (ПАО) по ипотеке на вторичное жилье со сниженной процентной ставкой. Комиссия за перевод в другой банк в рамках сделки отсутствует.