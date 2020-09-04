Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 4 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 4 сентября 2020 года составило 131. Это данные за весь период пандемии. В целом же скончались 356 зараженных человек. Однако большинство - по иным причинам.

Как сообщает региональный оперштаб, за прошедшие сутки умерли 5 "ковидных" пациентов, непосредственно от COVID-19 – один человек. При этом за сутки выявлено 62 новых инфицированных, выздоровело 64 пациента.

- На 4 сентября зарегистрировано 40 новых случаев заболевания в Барнауле, Новоалтайске – 5, Первомайском районе – 3, в других территориях по 1-2 заболевших, - cообщает оперштаб.

Всего в крае инфицированных – 11 970, выписали после выздоровления 10731 человек. На сегодня проходят лечение 883 человека, из них в госпиталях 737. Тяжелобольных - 116, на аппарате ИВЛ находятся 33 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинотеатры в Алтайском крае открыты: как есть попкорн в маске и можно ли садиться рядом

3 сентября внесены изменения в «коронавирусный» указ, и теперь кинозалы могут работать при соблюдении некоторых правил (подробнее)