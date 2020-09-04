Несколько тысяч жителей Алтайского края написали “Диктант Победы”

"Диктант Победы" в Алтайском крае. Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Алтайском крае прошла масштабная акция – “Диктант Победы”. Для проверки своих знаний о Великой Отечественной войне зарегистрировались более 16 тысяч человек. Тестирование можно было пройти онлайн – на сайте или в специальном приложении для смартфона. Также была возможность очного участия – работали специальные площадки.

Перед началом тестирования на площадке в краевом парламентском центре к участникам акции обратился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

– В нашей стране и за рубежом примерно 1,5 млн человек принимают участие в акции. Сегодня мы все с вами сделаем очень значимое дело - очередной раз обратимся к памяти о Великой войне и вспомним людей, благодаря которым в нашей истории была Великая Победа, которым мы все обязаны жизнью, настоящим и будущим нашего народа и всего человечества, – сказал он.

А на площадке в краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова знания истории Великой Отечественной войны проверила заместитель секретаря Регионального отделения Стелла Штань. Она напомнила, что в партии «Единая Россия» патриотическое направление – одно из важных, поскольку нельзя допустить того, чтобы история великой страны искажалась и забывалась.

– Мы не имеем права позволять интерпретировать историю Великой Отечественной войны. Самой доводилось стать свидетелем, как в Праге молодой гид во время экскурсии рассказывал туристам такие вещи о войне, которые просто невозможно было слышать. Пришлось рассказать молодому человеку, как его ровесники - советские солдаты, погибали 9 мая, уже после подписания акта о капитуляции, защищая Прагу, – отметила Стелла Штань.

Она добавила, что наша задача - сохранять память о героическом прошлом страны. «Диктант Победы» дает возможность еще раз прочувствовать гордость за поколение победителей.

В этом году к акции присоединились военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский, а также военных частей Барнаула, Бийска, Алейска, Славгорода и Топчихинского района. Свои знания истории страны проверили курсанты Барнаульского юридического института и сотрудники региональной Росгвардии.

В акции активно участвовали и другие алтайские студенты

– Мы уверены в своих знаниях и поэтому волнения перед тестированием нет. Мы хотим доказать, что молодое поколение в целом, и алтайские студенты в частности, знают историю своей Родины, – признались Олеся и Дарья, учащиеся АлтГУ.

Результаты «Диктанта Победы» станут известны в середине сентября. Все участники этой акции получат в электронном виде сертификаты с указанием количества набранных баллов.