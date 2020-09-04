Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края подал в отставку

Павел Нестеров Фото: ПОЛИТСИБРУ

В отставку подал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров. Он написал заявление об уходе, сообщает "Политсибру" со ссылкой на свои источники. Сам Нестеров не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"Нестерова могли попросить покинуть пост, чтобы освободить место для депутата Алтайского Заксобрания от "ЕР", главы правового комитета Андрея Осипова", - пишет издание.

68-летний Павел Нестеров был депутатом краевого парламента, главой Общественного совета по предпринимательству, с 2005 года возглавляет региональное отделение "Опоры России". Руководил такими предприятиями, как "Алтай БТ сервис", "Алтайкрайбыттехника", "ПРОМ'экс". Пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей занимает с 2013 года. В 2018 году был переизбран на второй срок с правом работы до 2023 года.

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