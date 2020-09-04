Инвестиционный подиум для социальных предпринимателей пройдёт в Барнауле

15 октября в Алтайском крае пройдет II Инвестиционный подиум, на котором предприниматели, развивающие социальный бизнес, представят свои проекты с тем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в развитие.

Инвестиционный подиум – проект центра Мой бизнес впервые запущенный в 2019 году. Основная цель — создание площадки, объединяющей инвесторов и инициаторов социально-предпринимательских проектов, содействие основателям этих проектов в привлечении ресурсов, получении экспертной и PR-поддержки. По итогам 2019 года из 10 представленных проектов 4 получили инвестиционное предложение.

Кто является социальным предпринимателем

- Предприниматель, который вовлекает в свою предпринимательскую деятельность целевые аудитории, нуждающиеся в поддержке: людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, пенсионеров, выпускников детских домов, беженцев и др. Вовлекает или в качестве работников, или как поставщиков продукции (работ, услуг), то есть содействует в реализации их продукции, или в качестве клиентов, оказывая социальные услуги.

- Предприниматель, коммерческая деятельность которого направлена на развитие сервисов в социально значимых сферах, решение социальных проблем.

Швейное предприятие, в котором работают люди с нарушениями по зрению, центр интеллектуального развития детей и профессиональной ориентации школьников, частный музей, фитнес-центр для пожилых людей, реабилитационный центр, патронажная служба — это примеры успешных проектов, которые помогают сотням людей в крае и приносят доход их создателям и сотрудникам.

«Инвестиционный подиум – это возможность. Для тех, кто ищет инвестиции – возможность получить опыт презентации своего проекта, экспертную оценку и инвестиции (деньги, деловые связи, другие ресурсы). Для тех, кто находится в поиске вложений – возможность выбрать перспективный объект для инвестиций, стать наставником социально значимого проекта, делиться, помогать и направлять. Для всех – это хороший нетворкинг, возможность расширить круг своих полезных контактов, выстроить новые партнёрства», - отметила Ольга Власова, руководитель центра инноваций социальной сферы НО «Алтайский фонд МСП».

На сегодняшний день отобрано 12 социально-предпринимательских проектов, которые будут представлены в Центре «Мой бизнес» на II Инвестиционном подиуме. Это проекты в сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, укрепления семьи, поддержки материнства и детства, социальной адаптации.

В рамках Инвестиционного подиума социальные предприниматели презентуют свои проекты потенциальным инвесторам для возможного дальнейшего сотрудничества, происходит живое общение и экспертная аналитика.

В настоящее время ведётся работа по привлечению инвесторов и выявлению их инвестиционных возможностей. Инвесторами могут выступать как организации, так и частные инвесторы. Формы взаимодействия могут быть различными. Это может быть финансирование, немонетарное сотрудничество, наставничество, содействие в продвижении проекта и другое.

«Мы знаем, что есть крупные компании, которые готовы инвестировать в развитие социальной сферы в том числе. А есть малый социальный бизнес - новаторский, полезный, - который хочет развиваться, но ему не всегда хватает возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы соединить эти компании и этих людей. Инвестиционный подиум — один из механизмов», — пояснил Александр Беляев, директор консалтинговой компании, сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, партнёр НО «Алтайский фонд МСП».

В основе социального бизнеса лежат неравнодушие и идея, что бизнес может приносить пользу другим и при этом быть окупаемым. Социальное предпринимательство оказывает серьезное воздействие на улучшение социального климата, имеет общественно значимый эффект. Идеи социального бизнеса постепенно завоевывают все большую популярность и у массового покупателя. Социологические исследования свидетельствует о растущей роли социальной составляющей в привлекательности продукта: молодые россияне охотнее платят деньги за социальную составляющую.

Инвестиционный подиум объединяет людей, ищущих инвестиции, желающих вложить деньги и начать совместный бизнес.

«Если вы предприниматель и находитесь в поиске объекта для вложений или готовы стать ментором, ждём вас в центре Мой бизнес, мы открыты всем предложениям и идеям: 8 800 222 8322», – резюмировала Ольга Власова

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.