Перевозчики Барнаула просят поднять плату за проезд до 27-33 рублей

Автобусы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские пассажироперевозчики обратились в администрацию с просьбой повысить цену за проезд до 27-33 рублей.

Они обосновывают это увеличением цен на ГСМ, также тем, что нужно поднимать зарплаты водителям и кондукторам и ремонтировать транспорт.

«Профильный комитет провел экспертизу для экономического обоснования тарифа. Увеличение стоимости проезда по транспортным картам составило 1 рубль, по электронному кошельку – 1,5 рубля, по разовым поездкам за наличный расчет – 3 рубля», - сообщили в горадминистрации

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил изыскать возможность субсидировать часть расходов из горбюджета, чтобы обеспечить минимальный рост тарифов. Пока никакого решения не принято, вопрос требует дальнейшей проработки.

Стоит отметить, что установленная с 1 января 2019 года стоимость проезда не поднималась более полутора лет. Цена проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах составляет 23 рубля, в маршрутках - 25.